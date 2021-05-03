أرباح "الدرع العربي" ترتفع 75% إلى 15 مليون ريال بالربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "الدرع العربي"، قبل الزكاة بنسبة 75% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 15.34 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 8.76 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "الدرع العربي" بنسبة 49.8% مقارنة بأرباح قدرها 10.24 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن زيادة الأرباح في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، تعود إلى الارتفاع في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 27%، وانخفاض في التكاليف الفنية الأخرى بنسبة 234%، وانخفاض في المصاريف التشغيلية والإدارية بنسبة 6%، وارتفاع في دخل الاستثمارات بنسبة 5%، قابله انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 8%، وارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 7%.

وبلغت أرباح "الدرع العربي" بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الأول من العام الجاري، نحو 11.65 مليون ريال، مقارنة بنحو 5.94 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، بارتفاع 96%.