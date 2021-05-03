السعودية للكهرباء تعرض 336 فرصة استثمارية على المصنعين والشركات المحلية

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الاثنين، عن 336 فرصة استثمارية للمُصنعين والشركات المحلية، في مجال توطين صناعات الكهرباء والخدمات المساندة.

وقالت الشركة في تغريدة لها بموقع التواصل تويتر، إن الفرص تأتي ضمن استراتيجية برنامج "بناء" لتوطين الصناعات الكهربائية في المملكة.

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وكانت السعودية للكهرباء، قد أطلقت برنامج " بناء" لتوطين وتعظيم المحتوى المحلي، ويعد أحد برامج "السعودية للكهرباء" الذي أطلقته بهدف بناء وتوظيف القدرات الوطنية، انطلاقاً من اهتمامها بتعظيم المحتوى المحلي وتحفيز الشركات الوطنية في مجال الكهرباء للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وذكرت "السعودية للكهرباء" في بيان سابق، أنها طورت عدداً من مبادرات توطين هذه الصناعات الكهربائية، من خلال توفير فرص استثمارية عدة يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال الاستفادة منها في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية، بنسبة تصل إلى 10% بناء على المحتوى المحلي، بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين، لرفع المساهمة في المحتوى المحلي للصناعات الكهربائية.