تقديم خطة دمج "بترول الكويت" و"كوفبيك" قبل نهاية العام

كشف الرئيس التنفيذي لكل من الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الأجنبية (كوفبيك)، وشركة بترول الكويت العالمية (KPI) الشيخ نواف الصباح، أنه من المقرر تقديم الخطة النهائية لدمج الشركتين إلى المجلس الأعلى للبترول في الكويت قبل نهاية العام الحالي.

وقال الصباح لمجلة "ميد": "نحن متقدمون بشكل جيد في التصميم والتخطيط للاندماج، ومن المرجح أن نتمكن من رؤية الكثير من التآزر المالي، لذلك من المنطقي المضي قدمًا في هذا الاندماج في أسرع وقت ممكن".

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وأضاف: "نحن في وضع جيد للاستفادة من المستقبل.. نرى أن الطلب على النفط سيتعافى في الواقع بشكل أسرع مما توقعه البعض، ومن منظور كوفبيك، لدينا مشاريع طويلة الأجل ستستمر في الإنتاج سنوات عديدة".

وذكر أنه "في الوقت نفسه، نشهد آثار نقص الاستثمار الهائل الذي استمر العام الماضي، وسيؤثر في قدرة المنتجين على جلب نفط جديد إلى السوق".

ومن المتوقع أن تتحسن أوجه التآزر والتوفير في التكاليف داخل كل من Kufpec وKPI خلال السنوات القادمة، حيث يتم دمج الشركات بشكل أوثق قبل الاندماج المخطط لكلا الكيانين، وفق ما ذكرته صحيفة "الجريدة".

وأوضح الصباح أنه "كان علينا أن ننظر بعمق في برامج الإنفاق الرأسمالي لدينا لفهم ما نحتاج إليه لمواصلة الإنفاق والحفاظ على نزاهة عملياتنا.. نظرنا أيضًا إلى فهم الأشياء التي يمكن بسهولة تأجيلها للعام المقبل أو إعادة تقييمها بالكامل".

وعلى الرغم من خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 46%، أنهت "كوفبيك" العام بمستويات إنتاج قريبة جدًا من مستويات بداية عام 2020، قبل تفشي فيروس Covid-19.

وقال الصباح أيضاً: "لقد تمكنا من تحقيق أرباح صحية في عام 2020 ومقارنة بأقراننا، كان أداؤنا جيدًا. لكن الإنتاج كان أقل مما توقعنا، لأننا خصصنا ميزانية لعمليات الاستحواذ".

وواجهت شركة "KPI" التي تعمل على تكرير وتسويق الوقود وزيوت التشحيم وغيرها من المنتجات البترولية تحت العلامة التجارية Q8، مجموعة كاملة من التحديات مع تعثر الاقتصاد العالمي جراء جائحة Covid-19.

وأدى الانهيار في هوامش التكرير، بالإضافة إلى المشكلات اللوجستية إلى تضرر كل من مصافي التكرير التشغيلية التابعة لمؤشر الأداء الرئيسي ومشاريع التكرير قيد التطوير بسبب تأثير الوباء.