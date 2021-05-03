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"المراعي" تضخ 6.6 مليار ريال للتوسع في قطاع الدواجن

شركات

"المراعي" تضخ 6.6 مليار ريال للتوسع في قطاع الدواجن

بهدف مضاعفة الحصة السوقية للشركة بهذا القطاع

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العربية.نت

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أقر مجلس إدارة شركة "المراعي" في اجتماعه المنعقد أمس الأحد، ضخ استثمارات رأسمالية تقدر بمبلغ 6.6 مليار ريال للتوسع في قطاع الدواجن، بهدف مضاعفة الحصة السوقية للشركة بهذا القطاع.

وسوف يتم تنفيذ هذا التوسع على عدة مراحل على مدى 5 سنوات، وتشمل أيضاً تطوير مرافق إنتاج أمهات الدواجن وذلك لتحقيق التكامل الرأسي لإمدادات الدواجن.

وسيتم التركيز على التوسع بمواقع جغرافية مختلفة بالسعودية لتعزيز الأمن الحيوي للقطاع، إضافة إلى توزيع إسهامات الشركة في التنمية الاقتصادية على مختلف مناطق المملكة.

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وبحسب بيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، جاءت هذه الاستثمارات "كنتاج لدعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للقطاع الخاص، وكجزء من مشاركة القطاع في إنماء الاقتصاد الوطني، وتأكيداً لدور شركة المراعي المتنامي في تحقيق رؤية المملكة 2030 في كافة المجالات وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي في المملكة".

وذكرت الشركة أنه سيتم تمويل التوسع الاستراتيجي لقطاع الدواجن عن طريق التدفقات النقدية الداخلية للشركة.

وكانت شركة المراعي، أعلنت عن تحقيق نمو في صافي الربح قدره 0.8% عن الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن أرباح الشركة وصلت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 385.9 مليون ريال، مقابل 383 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 1.5% لتصل إلى 3.645 مليار ريال، مقابل 3.592 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن نمو الإيرادات كان بقيادة قطاع الألبان والمبيعات الأخرى. وكانت إيرادات قطاع الأغذية والدواجن والعصائر أقل بقليل من العام الماضي بسبب التأثير الأساسي من الجائحة (كوفيد-19) في الربع الأول من عام 2020.

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