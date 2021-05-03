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الوطنية للبناء والتسويق تدخل الصناعات العسكرية بشراكة بريطانية 

الوطنية للبناء والتسويق
الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

الوطنية للبناء والتسويق تدخل الصناعات العسكرية بشراكة بريطانية 

برأسمال 100 ألف ريال 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للبناء و التسويق، اليوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم اليوم لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الصناعات العسكرية المختلفة برأسمال 100 ألف ريال وبمشاركة شركة يوز ماش العالمية المحدودة وهي شركة بريطانية مقرها الرئيسي في ويلز وتعمل في مجال الصناعات العسكرية.

وقال رئيس مجلس الإدارة فهد ثنيان بصفته ممثلا للشركة الوطنية للبناء والتسويق و أحد كبار مساهمي الشركة، بوجود علاقة شراكة مع شركة يوزماش العالمية المحدودة حيث يملك ثنيان الثنيان ما نسبته 35% من أسهم شركة يوزماش البريطانية.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق قد وافق على عملية تأسيس الشركة وتوقيع مذكره تفاهم غير ملزمة بين الأطراف بهذا الشأن يوم الأحد الموافق 03 مايو 2021.

وقال الثنيان إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة الوطنية للبناء والتسويق في الاستثمار في القطاع العسكري لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية وارتباطه المباشر برؤية 2030.

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