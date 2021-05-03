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تابعة لـ"مبكو" تقترض 150 مليونا من صندوق التنمية الصناعية

مبكو
مصنع "مبكو" لصناعة الورق
سوق السعودية

تابعة لـ"مبكو" تقترض 150 مليونا من صندوق التنمية الصناعية

لتمويل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج لفات المناديل الورقية الخام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن توقيع شركتها التابعة جذور لصناعة الورق عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 150 مليون ريال.

وقالت "مبكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الغرض من القرض هو تمويل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج لفات المناديل الورقية الخام.

وأضافت أن مدة التمويل تنتهي في 15 ربيع الآخر 1452 هـ.

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وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سندات لأمر بقيمة القرض لصالح الصندوق.

وتمتلك "مبكو" شركة جذور لصناعة الورق بنسبة 100%.

كانت أرباح شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، قفزت في الربع الأول 2021 بنسبة 330% إلى 17.7 مليون ريال مقابل 4.1 مليون ريال بالربع الأول 2020.

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