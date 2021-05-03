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خسائر "طباعة وتغليف" تتراجع 9% في الربع الأول

الشركة السعودية للطباعة والتغليف طباعة وتغليف
الشركة السعودية للطباعة والتغليف
سوق السعودية

خسائر "طباعة وتغليف" تتراجع 9% في الربع الأول

بسبب تقليص المصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتسويق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تراجعت خسائر الشركة السعودية للطباعة والتغليف "طباعة وتغليف"، بنسبة 9.05% في الربع الأول من 2021، إلى 13.56 مليون ريال، مقارنة بنحو 14.91 مليون ريال في الربع الأول من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 51.5% مقارنة بخسائر نحو 8.95 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيس في انخفاض صافي الخسارة يعود إلى تقليص المصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتسويق بالإضافة إلى الانخفاض في تكاليف التمويل.

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تراجعت إيرادات الشركة في الربع الأول من 2021، بنسبة 10.7% إلى 173.44 مليون ريال، مقابل 194.27 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وذكرت أن خسائرها المتراكمة 19.7 مليون ريال، تمثل نسبة 3.28% من رأس المال البالغ 600 مليون ريال.

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