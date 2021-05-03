خسائر "ولاء للتأمين" ترتفع 103.5% بالربع الأول من 2021

ارتفعت خسائر شركة ولاء للتأمين التعاوني بنسبة 103.5% في الربع الأول من العام 2021، لتسجل 23.86 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 11.72 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وتحولت الشركة للخسارة على أساس ربعي، مقارنة بخسائر قدرها 29.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أرجعت "ولاء للتأمين"، ارتفاع الخسائر بالربع الأول من 2021 على أساس سنوي، إلى الارتفاع في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمقدار 41.98 مليون ريال بنسبة 24.33% وارتفاع في الاحتياطيات الفنية الأخرى بمقدار 13.72 مليون ريال بنسبة 103.02%، وارتفاع في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 5.04 مليون ريال بنسبة 54.22% وارتفاع في مصاريف الاكتتاب الأخرى بمقدار 14.75 مليون ريال بنسبة 224.87%.

وأضافت أنه يقابل هذا ارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة بمقدار 30.73 مليون ريال وبنسبة 16.24%، وارتفاع في عمولة إعادة التأمين بمقدار 2.79 مليون ريال وبنسبة 37.51% وانخفاض في احتياطيات أقساط تأمين إضافية بمقدار 11.11 مليون ريال وارتفاع في إيرادات عمولة والدخل من الاستثمارات بمقدار18.13 مليون ريال بنسبة 480.67%.

كانت شركة ولاء للتأمين التعاوني، قد أعلنت عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح قبل الزكاة بنسبة 213.6%، ليصل إلى 72.625 مليون ريال، مقابل 23.159 مليون ريال خلال عام 2019، ما يمثل ارتفاعا بنحو 3 مرات.