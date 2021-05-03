.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خسائر "ولاء للتأمين" ترتفع 103.5% بالربع الأول من 2021

ولاء للتأمين التعاوني مناسبة
شعار ولاء للتأمين التعاوني
سوق السعودية

خسائر "ولاء للتأمين" ترتفع 103.5% بالربع الأول من 2021

بسبب زيادة صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت خسائر شركة ولاء للتأمين التعاوني بنسبة 103.5% في الربع الأول من العام 2021، لتسجل 23.86 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 11.72 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وتحولت الشركة للخسارة على أساس ربعي، مقارنة بخسائر قدرها 29.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أرجعت "ولاء للتأمين"، ارتفاع الخسائر بالربع الأول من 2021 على أساس سنوي، إلى الارتفاع في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمقدار 41.98 مليون ريال بنسبة 24.33% وارتفاع في الاحتياطيات الفنية الأخرى بمقدار 13.72 مليون ريال بنسبة 103.02%، وارتفاع في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 5.04 مليون ريال بنسبة 54.22% وارتفاع في مصاريف الاكتتاب الأخرى بمقدار 14.75 مليون ريال بنسبة 224.87%.

"التعاونية للتأمين" تحصل على موافقة "ساما" لتأمين سفر السعوديين للخارج شركات شركات "التعاونية للتأمين" تحصل على موافقة "ساما" لتأمين سفر السعوديين للخارج

وأضافت أنه يقابل هذا ارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة بمقدار 30.73 مليون ريال وبنسبة 16.24%، وارتفاع في عمولة إعادة التأمين بمقدار 2.79 مليون ريال وبنسبة 37.51% وانخفاض في احتياطيات أقساط تأمين إضافية بمقدار 11.11 مليون ريال وارتفاع في إيرادات عمولة والدخل من الاستثمارات بمقدار18.13 مليون ريال بنسبة 480.67%.

كانت شركة ولاء للتأمين التعاوني، قد أعلنت عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح قبل الزكاة بنسبة 213.6%، ليصل إلى 72.625 مليون ريال، مقابل 23.159 مليون ريال خلال عام 2019، ما يمثل ارتفاعا بنحو 3 مرات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
الجنرال تيفوس.. مرض قتل الملايين بروسيا ودول شرق أوروبا الجنرال تيفوس.. مرض قتل الملايين بروسيا ودول شرق أوروبا
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد