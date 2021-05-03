عقبات كثيرة أمام مصنع تسلا "الألماني".. قد يتأخر حتى العام المقبل

أفادت مجلة التجارة الألمانية "Automobilwoche" نقلاً عن مصادر مجهولة، أن مصنع شركة "تسلا" خارج برلين لن يبدأ الإنتاج قبل نهاية يناير من العام المقبل، بسبب التأخيرات التي تؤثر على إنتاج عبوات البطاريات.

فيما أعطى الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، الفريق المسؤول عن المصنع، 6 أشهر أخرى لإكمال المشروع، وفقاً للتقرير الذي نُشر يوم الأحد.

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وقد كان إنشاء قاعدة تصنيع محلية في أوروبا وإنشاء مصنع جديد في تكساس من بين أهم خطط تسلا لهذا العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتأتي الأزمة من أنه بدون السيارات القادمة من ألمانيا، ستكون تسلا مقيدة في خضم النمو الهائل في مبيعات السيارات الكهربائية للقادمين الجدد بقيادة شركة فولكس فاغن.

كتب محلل بنك كريديه سويس، دان ليفي، الذي أصدر توصية تتراوح بين "متعادل" إلى "احتفاظ" على أسهم تسلا، في تقرير صدر في 27 أبريل: "من بين عمليات الإطلاق الجديدة، نعتقد أن برلين هي الأولوية القصوى".

ووصف أوروبا بأنها "نقطة الصفر لانعكاس السيارات الكهربائية عالمياً"، ويتوقع أن يمكّن المصنع الشركة من خفض الأسعار في المنطقة.

صعوبات

من جانبه، قال ماسك الأسبوع الماضي إن تسلا تبدو وكأنها تبعد بين عام و18 شهراً عن إنتاج خلايا البطاريات من الجيل التالي بالحجم التجاري، والتي تحاول الشركة تصنيعها داخلياً.

كما قال ماسك خلال مؤتمر أوروبي عن البطاريات في نوفمبر: "إن توسيع نطاق عملية الإنتاج أصعب بكثير من إثبات شيء ما على طاولة المختبر".

ولا تزال الخلايا الأكثر سمكاً والأضخم البالغ عددها 4680 خلية - التي سميت على اسم قطرها البالغ 46 ملم وارتفاعها 80 ملم - غير مثبتة إلى حد كبير. وقد يكون إنتاجها أصعب وعرضة لارتفاع درجة الحرارة، وفقاً لما قاله ياسواكي تاكاموتو رئيس قسم بطاريات المركبات الكهربائية في شركة باناسونيك، التي تعمل على الخلايا جنباً إلى جنب مع شريكتها تسلا منذ فترة طويلة.

"على الطريق الصحيح"

بالإضافة إلى مشكلات البطارية الداخلية، تواجه تسلا تأخيرات إدارية. فقد أخطرت الشركة السلطات المحلية الأسبوع الماضي بأنها ستجري تغييرات على تطبيق يجب الموافقة عليه قبل أن يبدأ الإنتاج.

وفي حين أن المشاريع في الموقع بما في ذلك ورشة الطلاء وخطوط ختم الجسم في مرحلة متقدمة، أثارت المجموعات البيئية اعتراضات حول استخدام المياه والتهديدات للحياة البرية المحلية، مما أدى إلى تأخير عملية الموافقة على المشروع.

وعند الإبلاغ عن الأرباح في 26 أبريل، قالت تسلا إن مصنعها الألماني يسير على الطريق الصحيح لبدء الإنتاج في أواخر عام 2021. وقبل أسابيع قليلة، قالت إن المصنع سيكون جاهزاً في يوليو.