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فولكسفاغن تصمم رقاقاتها للسيارات الذاتية القيادة

فولكسفاغن
شعار شركة فولكسفاغن
سيارات

فولكسفاغن تصمم رقاقاتها للسيارات الذاتية القيادة

تمنح هذه الخطوة فولكسفاغن كفاءة أعلى في تحديد معالجاتها

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دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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لن تقبل شركة فولكسفاغن بقوة الحوسبة الجاهزة مع سياراتها الذاتية القيادة.

حيث قال رئيس الشركة هربرت ديس لصحيفة هاندلسبلات Handelsblatt في مقابلة: "إن الشركة الألمانية تخطط لتصمم رقاقاتها العالية الأداء للسيارات الذاتية القيادة إلى جانب البرامج المطلوبة".

وأفاد ديس أن الأمر يتعلق بالحصول على أفضل العتاد الممكن، حيث تمنح هذه الخطوة فولكسفاغن كفاءة أعلى في تحديد معالجاتها، بشكل يشابه ما حصل مع آبل وتيسلا.

وأضاف ديس لهاندلسبلات: "لتحقيق الأداء الأمثل في ضوء المطالب العالية للسيارات، يجب تصنيع البرامج والعتاد بواسطة شركة واحدة".

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ولن يقوم صانع السيارات الألمانية ببناء أشباه الموصلات بنفسه، لكنه يريد امتلاك براءات الاختراع، على أن يتوسع قسم البرمجيات في الشركة، Cariad، لتطوير الخبرات ذات الصلة.

ولن تمنح هذه الخطوة فولكسفاغن ميزة من حيث العرض، التي كانت مشكلة مستمرة لشركات صناعة السيارات في مواجهة الطلب المتزايد من كل قطاع تصنيع تقريباً يستخدم المكونات الإلكترونية.

وبدلاً من ذلك، فإنها بمثابة رد على تيسلا، التي يمكنها دمج رقاقات مصممة خصيصاً مما يسمح للشركة الأمريكية بتطوير ميزات جديدة أسرع من منافسيها.

وقد تكون مثل هذه الخطوة مفتاحاً لهدف فولكسفاغن المتمثل في أن تصبح علامة
تجارية أكثر مرونة وذكية في مجال التكنولوجيا.

وتسمح هذه الخطوة برفع شأن شركة فولكسفاغن كشركة مكتفية ذاتياً لا تعتمد على الآخرين في إنشاء تقنيتها، إلى جانب القدرة على تحديد معايير وميزات تقنية القيادة الذاتية، وعدم الالتزام بالمصممين من الشركات الأخرى.

واعتمدت شركة تيسلا على أجهزة إنفيديا القياسية للسيارات السابقة، لكنها تحولت إلى شرائح مخصصة تمنحها مزيداً من التحكم في كيفية تطوير القيادة الذاتية الكاملة والمرشد الآلي.

وبالمثل، يُنسب الكثير من مزايا الأداء المتزايدة لشركة آبل إلى تصميم المعالج الداخلي الخاص بها، حيث يمكنها إنشاء وحدات المعالجة المركزية التي تناسب إستراتيجية المنتج المثالية بدلاً من تشكيل الهواتف وأجهزة الحاسب حول خريطة طريق رقاقة لشركة أخرى.

ويتعين عليك الانتظار بعض الوقت لرؤية نتائج أعمال تصميم فولكسفاغن، حيث لا تتوقع الشركة دخول السيارات الذاتية القيادة حتى عام 2025 أو بعد ذلك.

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