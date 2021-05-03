.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"فيريزون" تبيع "ياهو" و"إيه أو إل" بـ 5 مليارات دولار لصندوق استثماري

Yahoo logo (AFP)
ياهو
تكنولوجيا

"فيريزون" تبيع "ياهو" و"إيه أو إل" بـ 5 مليارات دولار لصندوق استثماري

تشمل الصفقة مع صندوق "أبولو غلوبل ماناجمنت" وحدة "فيريزون ميديا" بأكملها

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - (أ ف ب)

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة "فيريزون" الأميركية العملاقة للاتصالات، الاثنين، أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق للاستثمار في الأسهم الخاصة على بيعه نجمي الإنترنت الآفلين "ياهو" و"إيه أو إل" مقابل خمسة مليارات دولار.

وتشمل الصفقة مع صندوق "أبولو غلوبل ماناجمنت" أيضاً وحدة "فيريزون ميديا" بأكملها، بما فيها عمليات تكنولوجيا الإعلان للعلامتين التجاريتين.

وأوضحت "فيريزون" في بيان أنها ستحصل من الصندوق الاستثماري "أبولو" على 4,25 مليار دولار نقداً، في حين ستكون 750 مليون دولار على شكل أسهم تفضيلية.

وأشارت "فيريزون" إلى أنها ستحتفظ بحصة 10% في الشركة التي ستبقى تحت إدارة الرئيس التنفيذي غورو غاورابان عند إتمام الصفقة المتوقع في الفصل الثاني من السنة الجارية.

وكانت "فيريزون" استحوذت على "ياهو" عام 2017 مقابل نحو 4,5 مليار دولار، ودمجته في وحدتها مع "إيه أو إل" الذي كانت استحوذت عليه عام 2015 في مقابل 4,4 مليار دولار من "تايم وورنر".

إلا أن زخم رمزَي الإنترنت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أخذ في التراجع، وكذلك حصتاهما في السوق ومداخيلهما الإعلانية، إذ تحول مستخدمو الإنترنت إلى منصات أحدث منها "غوغل" و"فيسبوك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
الجنرال تيفوس.. مرض قتل الملايين بروسيا ودول شرق أوروبا الجنرال تيفوس.. مرض قتل الملايين بروسيا ودول شرق أوروبا
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد