كوريا الجنوبية تستحوذ على 31% من سوق بطاريات السيارات الكهربائية

استحوذت 3 شركات كورية جنوبية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، على 31% من السوق العالمي في الربع الأول من 2021، لكن حصتها تراجعت منذ العام الماضي في مواجهة المنافسة الشديدة مع المنافسين الصينيين.

وذكرت شركة أبحاث السوق اليوم الاثنين، أن 3 شركات هي إل جي انرجي سوليوشن - سامسونغ SDI وإس كيه انوفيشن - قدموا ما يعادل 47.8 غيغاوات في الساعة (GWh) من بطاريات السيارات الكهربائية في الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة قدرها 127% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

مادة اعلانية

وارتفعت مبيعات الثلاث شركات من بطاريات السيارات الكهربائية بشكل حاد تماشيا مع الطلب القوي على السيارات التي تعمل بالبطاريات من قبل شركات صناعة السيارات الكبرى، لكن الحصة المجمعة تراجعت من 37.8% في العام الماضي حيث وسعت الشركات المصنعة الصينية وجودها في أرضها الأصلية، أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية الرسمية.

واحتلت إل جي انرجي سوليوشن التي تزود بطاريات للسيارات الكهربائية لـ تسلا وفولكس واجن وفورد، المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 20.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بعد CATL الصينية بنسبة 31.5%.

وبلغت الحصة السوقية للشركتين الكوريتين الأخريين - سامسونغ SDI وإس كيه انوفيشن - 5.2%، مما وضعهما في المركزين الخامس والسادس على التوالي، بهامش ضئيل للغاية.

وقالت SNE Research في تقرير، "في ظل تغيرات سريعة في تكنولوجيا البطاريات الكهربائية والمنافسة المتزايدة، يبدو أن صانعي البطاريات الكوريين يتراجعون بسبب الشركات الصينية".

وأضافت "مع وجود CATL الصينية في المقدمة، فإن صانعي البطاريات الصينيين يلتهمون السوق العالمي بمعدل ينذر بالخطر ومن المرجح أن يطلقوا منافسة شرسة في سوق بطاريات السيارات الكهربائية في المستقبل القريب".