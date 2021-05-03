مصنع الكبيسة بالعراق يصعد بأرباح "أسمنت الشمالية" 15% بالربع الأول

ارتفع صافي ربح شركة أسمنت المنطقة الشمالية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 15.4% في الربع الأول من 2021، إلى 31.86 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 27.62 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "أسمنت الشمالية" بنسبة 29.4% في الربع الأول من 2021، مقارنة بنحو 45.13 مليون ريال أرباح الربع الرابع من 2020.

مادة اعلانية

وقالت "أسمنت الشمالية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من 2021 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة العائد من الاستثمارات الخارجية (مصنع الكبيسة بالعراق) بالإضافة إلى انخفاض الأعباء التمويلية.

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 10.15% في الربع الأول من العام الجاري، إلى 161.87 مليون ريال، مقارنة بنحو 180.16 مليون ريال مبيعات الربع المماثل من 2020.

كانت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشمالية قد ارتفعت في 2020، بعد الزكاة والضريبة إلى 108.2 مليون ريال، مقابل 92.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 16.7%.