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مصنع الكبيسة بالعراق يصعد بأرباح "أسمنت الشمالية" 15% بالربع الأول

أسمنت المنطقة الشمالية أسمنت الشمالية
شركة أسمنت المنطقة الشمالية
سوق السعودية

مصنع الكبيسة بالعراق يصعد بأرباح "أسمنت الشمالية" 15% بالربع الأول

رغم تراجع المبيعات 10%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي ربح شركة أسمنت المنطقة الشمالية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 15.4% في الربع الأول من 2021، إلى 31.86 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 27.62 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "أسمنت الشمالية" بنسبة 29.4% في الربع الأول من 2021، مقارنة بنحو 45.13 مليون ريال أرباح الربع الرابع من 2020.

وقالت "أسمنت الشمالية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من 2021 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة العائد من الاستثمارات الخارجية (مصنع الكبيسة بالعراق) بالإضافة إلى انخفاض الأعباء التمويلية.

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وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 10.15% في الربع الأول من العام الجاري، إلى 161.87 مليون ريال، مقارنة بنحو 180.16 مليون ريال مبيعات الربع المماثل من 2020.

كانت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشمالية قد ارتفعت في 2020، بعد الزكاة والضريبة إلى 108.2 مليون ريال، مقابل 92.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 16.7%.

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