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"التعاونية للتأمين" تحصل على موافقة "ساما" لتأمين سفر السعوديين للخارج

شركات

"التعاونية للتأمين" تحصل على موافقة "ساما" لتأمين سفر السعوديين للخارج

التأمين يشمل تغطية مخاطر فيروس كوفيد-19

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العربية.نت

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أعلنت الشركة التعاونیة للتأمين، عن استلامھا اليوم الاثنين، موافقة نهائية من البنك المركزي السعودي لتقدیم منتج تأمین السفر للسعوديين خارج المملكة.

وأشارت في بيان لها على موقع السوق السعودية "تداول" إلى أن التأمين يشمل تغطية مخاطر فيروس كوفيد-19، وذلك بمشاركة عدد من شركات التأمين السعودية على أنه سيتم بيع المنتج من خلال الشركة التعاونية للتأمين.

السعودية تسمح بالسفر لمتلقي اللقاح اعتبارا من 17 مايو الجاري سياحة وسفر فيروس كورونا السعودية تسمح بالسفر لمتلقي اللقاح اعتبارا من 17 مايو الجاري

يذكر أن المملكة أعلنت السماح بسفر المواطنين للخارج، بشرط تلقي جرعتي اللقاح ضد كورونا أو مرور 14 يوماً على الجرعة الأولى، على أن يبدأ السماح بالسفر من 17 مايو الجاري (5 شوال).

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أمس الأحد بأن السماح تم إلحاقًا للبيان الصادر في 29 يناير 2021، بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 5 شوال الموافق 17 مايو 2021.

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