ارتفاع أرباح أرامكو 30% في الربع الأول إلى 81.4 مليار ريال

حققت شركة "أرامكو" السعودية ارتفاعاً في أرباح الربع الأول من العام الجاري، بواقع 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 81.4 مليار ريال، وبلغت مبيعات "أرامكو" الفصلية 272 مليار ريال.

وعزت الشركة في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الدخل للربع الأول من عام 2021 ليصل إلى 81.44 مليار ريال (21.72 مليار دولار)، مقارنة مع 62.48 مليار ريال (16.66 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من عام 2020، في المقام الأول، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوحيد نتائج أعمال "سابك"، فيما قابل ذلك جزئيًا انخفاض في حجم مبيعات النفط الخام.

وكان صافي دخل "أرامكو" بلغ 52.46 مليار ريال (13.99 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2020، حيث تعكس الزيادة خلال الربع الأول 2021 ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، ما قابله جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام.

توزيعات الأرباح

أعلنت "أرامكو" عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال سعودي (18.76 مليار دولار) عن الربع الأول 2021، بحصة للسهم عند 0.3518 ريال.

وحددت تاريخ الأحقية في 1442/09/28هـ الموافق 2021/05/10م، على أن تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع 1442/10/21هـ الموافق 2021/06/02م.

تدفقات نقدية

حققت الشركة تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل بلغت 99.3 مليار ريال (26.5 مليار دولار)، وتدفقات نقدية حرة بلغت 68.5 مليار ريال (18.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من هذا العام. في حين بلغ حجم النفقات الرأسمالية خلال الربع الأول 30.8 مليار ريال (8.2 مليار دولار).

وقد بقيت نسبة مديونية الشركة كما هي عند 23% في 31 مارس 2021 مقارنة مع 31 ديسمبر 2020.

وحافظت أرامكو على موثوقية أداء قطاع التنقيب والإنتاج فيها، حيث بلغ متوسط إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية 11.5 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم خلال الربع الأول من عام 2021، منها 8.6 مليون برميل في اليوم من النفط الخام.

كما حافظت الشركة على سجلها الحافل والاستثنائي بوصفها أحد موردي الطاقة على مستوى العالم، إذ بلغت نسبة موثوقية تسليمها الشحنات للعملاء خلال الربع الأول 100%.

طرح حصة

كانت مصادر لوكالة "رويترز" أشارت إلى أن مستثمرين صينيين من بينهم شركة CIC وشركات نفط وطنية صينية تجري محادثات لشراء حصة في "أرامكو" السعودية، بينما تستعد الشركة لبيع جزء آخر إلى مستثمرين دوليين.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد كشف مؤخرا أن السعودية تدرس بيع 1% من أرامكو إلى شركة طاقة عالمية رائدة، وإنها قد تبيع مزيداً من الأسهم، بعضها إلى مستثمرين دوليين، في غضون عام أو اثنين.

ومن المتوقع أن تصل قيمة حصة قدرها 1% إلى نحو تسعة عشر مليار دولار، من واقع القيمة السوقية الحالية لـ"أرامكو".