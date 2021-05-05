أرباح الجوف الزراعية تتراجع 41% في الربع الأول

انخفض صافي ربح شركة الجوف الزراعية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 41.4% في الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 3.84 مليون ريال، مقارنة بنحو 6.54 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وتحولت الشركة للربحية على أساس ربعي، مقارنة بخسائر نحو 4.72 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت الجوف الزراعية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2021 بالمقارنة مع صافي ربح الربع المماثل من عام 2020، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح نتيجة ارتفاع تكلفة بعض المنتجات مما كان له أثر بانخفاض مجمل الربح بنسبة 34.88%، بالإضافة إلى زيادة مصروفات البيع والتوزيع، وذلك بالرغم من زيادة مبيعات الربع بنسبة 33% بقيمة 15.24 مليون ريال، وزيادة الإيرادات الأخرى.

كانت شركة الجوف الزراعية قد تحولت لتحقيق صافي ربح بلغ 21.35 مليون ريال خلال العام 2020، مقارنة بخسائر نحو 20.8 مليون ريال في العام 2019.