أرباح الرياض للتعمير تقفز 3 مرات بالربع الأول إلى 111 مليون ريال

أعلنت شركة الرياض للتعمير، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2021 محققة نموا في صافي الربح قدره 216%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح قفز 3 مرات إلى 111 مليون ريال، مقابل 35 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وارتفعت الإيرادات بنسبة 10.7% إلى 63.1 مليون ريال، مقابل 57 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى أرتفاع إيرادات قطاعي التشغيل والتأجير وأرباح الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة.

وعلى صعيد آخر، قالت الشركة إنه فيما يتعلق بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2020 وقدرها 65 هللة لكل سهم بمبلغ 115,555,555 ريالا سعوديا والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين، فقد تقرر أن يكون تاريخ التوزيع للأسهم المستحقة اعتباراً من يوم الخميس 24 رمضان 1442هـ الموافق 06 مايو 2021م وذلك للمساهمين المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وهو 18 أبريل 2021.