أرباح "الكيميائية" ترتفع 7.5% إلى 41 مليون ريال بالربع الأول

ارتفع صافي أرباح الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"، بنسبة 7.53% في الربع الأول من العام 2021، بعد الزكاة والضريبة، إلى 40.83 مليون ريال، مقارنة بنحو 37.97 مليون ريال أرباح الربع الأول من 2020.

وكانت الشركة قد حققت خسائر نحو 22.96 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

مادة اعلانية

وقالت "الكيميائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح بالربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بالرغم من ارتفاع مخصص الزكاة والمصروفات البيعية والتسويقية.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 21.25% في الربع الأول من 2021 إلى 969.46 مليون ريال، مقارنة بنحو 799.58 مليون ريال مبيعات الربع المماثل من 2020.

كان صافي ربح الشركة الكيميائية السعودية القابضة، قد ارتفع 124% خلال 2020، ليصل إلى 74 مليون ريال، مقابل 33 مليون ريال خلال عام 2019.