.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح "الكيميائية" ترتفع 7.5% إلى 41 مليون ريال بالربع الأول

الكيميائية السعودية
الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"
سوق السعودية

أرباح "الكيميائية" ترتفع 7.5% إلى 41 مليون ريال بالربع الأول

مقارنة بنحو 37.97 مليون ريال أرباح الربع المماثل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي أرباح الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"، بنسبة 7.53% في الربع الأول من العام 2021، بعد الزكاة والضريبة، إلى 40.83 مليون ريال، مقارنة بنحو 37.97 مليون ريال أرباح الربع الأول من 2020.

وكانت الشركة قد حققت خسائر نحو 22.96 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت "الكيميائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح بالربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بالرغم من ارتفاع مخصص الزكاة والمصروفات البيعية والتسويقية.

طاقة تحقق 1.4 مليار درهم أرباحاً بالربع الأول 2021 شركات سوق أبوظبي طاقة تحقق 1.4 مليار درهم أرباحاً بالربع الأول 2021

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 21.25% في الربع الأول من 2021 إلى 969.46 مليون ريال، مقارنة بنحو 799.58 مليون ريال مبيعات الربع المماثل من 2020.

كان صافي ربح الشركة الكيميائية السعودية القابضة، قد ارتفع 124% خلال 2020، ليصل إلى 74 مليون ريال، مقابل 33 مليون ريال خلال عام 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
قبل أن تذهب
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
اكتشف المزيد