أرباح "ميدغلف" ترتفع 61% بالربع الأول إلى 6.8 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، بنسبة 60.7% في الربع الأول من 2021، بعد الزكاة والضريبة، إلى 6.81 مليون ريال، مقابل 4.23 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفعت الأرباح على أساس ربعي بنسبة 12.03%، مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة 6.07 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة والضريبة خلال الربع الأول من 2021 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 37.91%، وارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 78.03% بسبب ارتفاع المكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع والدخل من التوزيعات.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 92.76 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، تمثل نسبة 11.6% من رأس المال البالغ 800 مليون ريال.

كان صافي ربح شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 1081.6% خلال العام 2020، لتصل إلى 36.9 مليون ريال، مقارنة بنحو 3.12 مليون ريال في العام 2019.