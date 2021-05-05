الخطوط السعودية للتموين تتكبد 30 مليون ريال خسائر بالربع الأول

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2021، محققة خسائر قدرها 30 مليون ريال، مقابل 15.6 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من 2020.

ومع ذلك، فإن تلك الخسائر تقل بنسبة 70% عن الخسائر التي حققتها الشركة بالربع الأخير من العام الماضي، والتي بلغت 100 مليون ريال.

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وبلغت خسائر الشركة التراكمية في نهاية مارس 2021 نحو 343.8 مليون ريال تمثل 41.9% من رأس المال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الإيرادات تراجعت 43% إلى 256.3 مليون ريال، مقابل 452.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة الخسائر إلى جائحة كوفيد 19 وخاصة الإيقاف المؤقت للرحلات التجارية الدولية اعتبارا من منتصف مارس 2020، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وتسبب الإيقاف المؤقت للرحلات إلى التأثير المباشر على عمليات الشركة مع انخفاض في الإيرادات بنسبة - 43.4% (256.3 مليون ريال).

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة بسبب جائحة كوفيد 19، نفذت الشركة العديد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة كفاءة التشغيل وبالتالي الحد من تأثير الجائحة على ربحية الشركة من خلال ضمان استمراريتها وقدرتها التنافسية مما أدى إلى تخفيض تكلفة العاملين بمقدار 23.4 مليون ريال، وتخفيض تكلفة الإيجار والصيانة 6.0 مليون ريال في الربع الحالي، حيث ساهمت هذه المبادرات في خفض الخسائر إلى 30 مليون ريال.