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الكابلات السعودية تشتري أصولاً بـ 200 مليون ريال

الكابلات السعودية
الكابلات السعودية
سوق السعودية

الكابلات السعودية تشتري أصولاً بـ 200 مليون ريال

بغرض بيعها لتمويل رأس المال العامل

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الأربعاء، عن صفقة شراء أصول بقيمة 200 مليون ريال بغرض بيعها لتمويل رأس المال العامل في الشركة.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن شركة النواصي الخليجية للتجارة باعت سيارات جديدة بقيمة 200 مليون ريال إلى شركة الكابلات السعودية بالأجل حسب الأنواع والكميات الواردة في العقد وبموجب عرض الأسعار الملحق به تضاف إليها زيادة بمقدار 5% في السنة وتسليمها خلال مدة 25 يوم عمل من تاريخ التوقيع على العقد مقابل دفعة مقدمة بنسبة 12% من القيمة الإجمالية تدفع منها 3% عند التوقيع، و9% يدفع نصفها عند استلام نصف قيمة السيارات والباقي بعد استلام باقي مبلغ السيارات ومدة العقد 60 شهرا.

ستقوم الشركة باستخدام التدفقات النقدية المتحصلة من عملية بيع الأصول في تمويل رأس المال العامل مما سيؤدي لارتفاع في عمليات النشاط للشركة وذلك بزيادة دوران رأس المال العامل.

ستقوم شركة الكابلات السعودية ببيع هذه الأصول خلال مدة قصيرة بغرض استخدام التدفقات النقدية المتحصلة من عملية البيع في تمويل رأس المال العامل.

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