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بعدما محا العزل مبيعاتها.. قطاع السيارات في بريطانيا يقفز "هيسترياً"!

صادرات السيارات من بريطانيا
أعاد وكلاء البيع في إنجلترا فتح أبوابهم أمام الجمهور من 12 أبريل
اقتصاد بريطانيا

بعدما محا العزل مبيعاتها.. قطاع السيارات في بريطانيا يقفز "هيسترياً"!

ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا بأكثر من 3000% في أبريل

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لندن – رويترز

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ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا بأكثر من 3000% في أبريل نيسان، إذ ساعدت إعادة فتح وكالات البيع أمام الجمهور في إنجلترا في دعم الأرقام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي عندما محا أول عزل عام المبيعات تقريبا.

وبلغت التسجيلات 141 ألفا و583 سيارة، وفقا لجمعية مصنعي وتجار السيارات، ارتفاعا من 4321 فقط في أبريل نيسان 2020، وهو أدنى مستوى شهري منذ فبراير شباط 1946 مع إغلاق المصانع والمعارض بسبب جائحة كوفيد-19.

وأعاد وكلاء البيع في إنجلترا فتح أبوابهم أمام الجمهور من 12 أبريل نيسان، في حين سهَّل التسليم والدفع عبر الإنترنت قبل التسلم والخدمات الإلكترونية أيضا عمليات الشراء. وواصلت المصانع العمل مع فرض إجراءات للسلامة لمنع انتشار كوفيد-19.

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لكن جمعية مصنعي وتجار السيارات قالت إن الأداء ما زال يقل 13% عن متوسط الفترة من 2010 حتى 2019.

وقال رئيس الجمعية باتريك هوز "بعد واحدة من أحلك السنوات في تاريخ قطاع السيارات، أصبح هناك ضوء في نهاية النفق".

وأضاف "التعافي الكامل للقطاع لا يزال بعيدا بعض الشيء، لكن مع فتح بعض المعارض وتمكن المستهلكين من تجربة أحدث الطرز وأقلها تلويثا للبيئة، من الممكن بدء إعادة إصلاح القطاع".

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