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تضاعف أرباح "العالمية القابضة" 13 مرة لـ 1.5 مليار درهم

الشركة العالمية القابضة
الشركة العالمية القابضة
سوق أبوظبي

تضاعف أرباح "العالمية القابضة" 13 مرة لـ 1.5 مليار درهم

كما ارتفعت قيمة أصولها إلى 19.7 مليار درهم

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح الشركة العالمية القابضة IHC المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 13 مرة في الربع الأول لتسجل 1.5 مليار درهم.

كما ارتفعت قيمة أصولها إلى 19.7 مليار درهم.

حافظت أسواق المال الإماراتية على نشاطها في اليوم قبل الأخير من تعاملاتها الأسبوعية وارتفعت قيمة الصفقات المبرمة إلى نحو 1.2 مليار درهم.

وفيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 6115 نقطة.. أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2650 نقطة بزيادة نسبتها 0.24% بالمقارنة مع جلسة اليوم السابق.

وعزز سهم إعمار من مكاسبه مغلقا عند 3.91 درهم وأغلق سهم إعمار مولز عند 1.90 درهم وداماك 1.24 درهم. وفي قطاع البنوك ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي إلى 4.49 درهم فيما قفز سهم أرامكس إلى 4.10 درهم .

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع سهم شركة الدار العقارية إلى 3.54 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها 361 مليون درهم، وارتفع سهم أدنوك للتوزيع إلى مستوى 4.63 درهم. فيما أغلق سهم الشركة العالمية القابضة عند 91 درهما يشار إلى أن جلسة اليوم قبل الأخير من الأسبوع شهدت تداول 284 مليون سهم فيما وصل عدد الصفقات المبرمة 3608 صفقات.

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