رئيس السعودية للكهرباء: 2021 سيكون عاماً تحولياً للشركة

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، إن "العام المالي 2021 سيكون عاماً تحولياً للشركة نتيجة لتطبيق حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والتنظيمية الشاملة والتي تسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة مما يمكنها من تقديم الخدمة بكفاءة وموثوقية عاليتين".

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، عقب إعلان نتائج الربع الأول من 2021، أن النتائج المالية الإيجابية للربع الأول 2021 ليست بمعزل عن ذلك، وجاءت مدعومة بإلغاء الرسم الحكومي ومساهمة حساب الموازنة وانخفاض تكاليف التمويل، بالإضافة إلى مواصلة النمو في قاعدة المشتركين والطلب على الطاقة الكهربائية بالمملكة بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق".

مادة اعلانية

وأشار السديري إلى طبيعة موسمية الاستهلاك للطاقة الكهربائية بالمملكة، والذي ينعكس على اختلاف مستوى إيرادات الشركة الربعية على مدى كامل العام.

تحولت الشركة السعودية للكهرباء للربحية في الربع الأول من العام 2021، بصافي أرباح نحو 1.69 مليار ريال، مقارنة بخسائر نحو 2.44 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

وذكرت الشركة أن الربع الأول 2021، تضمن اكتمال تحقق إنجاز مهم وقياسي للشركة والمملكة على مستوى العالم، إنفاذاً للأمر الملكي، وتطبيقاً لتوجيهات الجهات ذات العلاقة، انتهت الشركة في وقت لم يتجاوز 13 شهراً من تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي على مستوى جميع مناطق المملكة، ضمن مشروعها الضخم "العدادات الذكية"، الذي يعد خطوة أساسية في مسيرتها نحو أتمته الشبكة والتحول الرقمي للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة للمشترك.

وبلغت استثمارات الشركة بالمشروع أكثر من 9.5 مليار ريال، نحو 40% منها تدعم المحتوى المحلي.

إضافة لذلك تمكنت الشركة خلال الربع الأول 2021 من مواكبة التوسع اللازم في أطوال الشبكة الكهربائية الضخمة والتي يصل مجموع أطوالها 22 ضعف محيط كوكب الأرض، حيث نمت أطوال شبكتي النقل والألياف الضوئية بمعدل 5% لتصل ما يفوق 90 الف ك.م. دائري و 82 الف ك.م على التوالي وكذلك نمت أطوال شبكة التوزيع بمعدل سنوي 5% لتصل ما يفوق 710 الف ك.م. دائري وقامت الشركة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى أكثر من 119 ألف مشترك جديد، ليتجاوز عدد المشتركين 10.2 ملايين مشترك.

كانت النتائج المالية السنوية المدققة للشركة أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 118% إلى 3.026 مليار ريال في عام 2020، مقارنة بنحو 1.388 مليار ريال أرباح العام 2019.