ماليزيا تعتزم بيع سندات حكومية إسلامية بنصف مليار دولار

قال البنك المركزي الماليزي اليوم الأربعاء، إن ماليزيا ستبيع سندات حكومية إسلامية تستحق في 15 نوفمبر تشرين الثاني 2049، بملياري رنجيت (0.5 مليار دولار).

ومن المقرر إغلاق الاكتتاب على الأوراق في السابع من مايو أيار.

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وفي مارس الماضي، قال المركزي الماليزي إن ماليزيا باعت سندات حكومية إسلامية بقيمة أربعة مليارات رنجيت (مليار دولار) تستحق في 2030 عند متوسط عائد 3.561%.

كما باعت في ديسمبر الماضي، سندات حكومية إسلامية بـ4 مليارات رنجيت (مليار دولار) تستحق في 2030 عند متوسط عائد 2.986%.

وكان وزير مالية ماليزيا قد قال في يونيو 2020، إن الحكومة الجديدة في البلاد ليست مستعدة لقبول تعويض من غولدمان ساكس كتسوية لفضيحة صندوق وان.إم.دي.بي حتى إذا بلغ 3 مليارات دولارات، وهو رقم أعلى كثيرا مما عرضه البنك في العام الماضي.

واتهمت ماليزيا غولدمان ساكس و17 مديرا حاليا وسابقا بتضليل المستثمرين بشأن مبيعات سندات بقيمة 3.5 مليار دولار ساعد البنك الأميركي صندوق الثروة السيادي الماليزي على تسويقها.