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المصرف الأهلي العراقي يحصل على رخصة لفتح فرع في السعودية

مركز الملك عبد الله المالي
مركز الملك عبد الله المالي
بنوك

المصرف الأهلي العراقي يحصل على رخصة لفتح فرع في السعودية

مجلس الوزراء السعودي وافق في أبريل الماضي على منح رخصة لـ"بنك مصر"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس الثلاثاء، إن مجلس الوزراء السعودي وافق على منح رخصة للمصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة كابيتال بنك، لفتح فرع له في المملكة.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في أبريل الماضي على منح رخصة لـ"بنك مصر" لفتح فرع في المملكة.

وفي مارس الماضي، أنهى المصرف الأهلي العراقي المتخصص في تقديم الخدمات المصرفيّة للشركات والأفراد في العراق، عملية الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك عوده-العراق بشكل كامل، حسب الاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين.

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وقام بنك عوده بإنهاء عملياته التشغيلية في جميع فروعه في العراق والبالغ عددها 5 فروع ونقلها إلى المصرف الأهلي العراقي.

وكانت مجموعة كابيتال بنك ومجموعة بنك عوده قد وقعتا قبيل نهاية العام الماضي الاتفاقيات النهائية لعملية استحواذ كابيتال بنك على أعمال فروع بنك عوده في الأردن، واستحواذ المصرف الأهلي العراقي على أعمال فروع بنك عوده في العراق، وشراء أصول ومطلوبات هذه الفروع.

وأضافت "واس" أن مجلس الوزراء السعودي وافق أيضا في جلسته، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة تحت مسمى (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك).

ووافق المجلس أيضا على انضمام السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.

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