"الواحة كابيتال" تتحول لربحية فصلية بـ 111 مليون درهم

تحولت شركة الواحة كابيتال في الإمارات للربحية خلال الربع الأول من العام الحالي، لتحقق أرباحا قدرها 111 مليون درهم، وذلك مقارنة بخسائر قدرها 290 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2020.

وأرجعت الشركة سبب تحولها للربحية بالربع الأول من هذا العام إلى تحقيق وحدة "الأسواق العامة" التابعة لها أرباحًا قدرها 140 مليون درهم، وذلك مقارنة بخسارة بلغت نحو 300 مليون درهم في الفترة المقابلة.

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وتمكنت وحدتا "الأسواق العامة" و"الاستثمارات الخاصة" التابعتان للشركة من تحقيق أداء قوي الذي عزّزه تحسّن التوقّعات الاقتصادية العالمية بفضل جهود التّطعيم المكثّفة ضد فيروس كورونا.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال، وليد المقرب المهيري، إن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا لعب دوراً مهماً في إعادة الثقة بالأسواق العالمية خلال الربع الأول من هذا العام والذي ساهم في تحقيق نتائج مالية قوية لشركة الواحة كابيتال.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال، أحمد خليفة المهيري، إن الأرقام الإيجابية المسجّلة للربع الأول من العام تشير إلى أننّا نتّبع استراتيجية تمكّننا من الاستمرار في النمو كما توفّر المزيد من الثقة في قدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

وبلغ صافي الدخل التشغيلي 250 مليون درهم مقارنة بخسارة تشغيلية بلغت 408 مليون درهم في الربع الأوّل من عام 2020.

وواصل الصندوقان التابعان لشركة الواحة كابيتال تحقيق عوائد لافتة للربع الأول من 2021 حيث سجّل "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا" عائدًا إجماليًا في الربع الأول بلغت نسبته 4.1%، مما رفع إجمالي العائد التّراكمي منذ إنشائه في عام 2012 إلى 252.5%.

كذلك حقق "صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" عائدًا إجماليًا قدره 5.5% في الربع الأول، مما يرفع إجمالي العائد التراكمي منذ إنشائه في 2014 إلى 248.1%.