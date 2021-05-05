"عسير" تتحول لخسائر بـ 1.4 مليون ريال في الربع الأول

تحولت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة "عسير" للخسارة في الربع الأول من 2021، بقيمة 1.4 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 0.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر شركة "عسير" بنسبة 97.3%، مقارنة بخسارة نحو 51.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت "عسير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب تحقيق صافي الخسارة في الربع الأول من العام الجاري، مقابل تحقيق صافي ربح خلال الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض الأرباح الإجمالية والأرباح التشغيلية الناتجة بصفة أساسية من انخفاض إجمالي الربح من الاستثمارات، وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وتسجيل خسائر فرق عملة مقابل ربح فرق عملة وارتفاع ضريبة الدخل.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 65.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، تعادل 5.2% من رأس المال البالغ نحو 1.26 مليار ريال.

كانت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، قد ارتفعت خسائرها السنوية إلى 48.5 مليون ريال خلال العام 2020 بزيادة 112% عن خسائر 2019 البالغة 22.8 مليون ريال.