"فايزر" تجني 3.5 مليار دولار من لقاح كورونا في الربع الأول

حققت شركة Pfizer إيرادات بلغت 3.5 مليار دولار من مبيعات لقاح فيروس كورونا، مثلت نحو ربع إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقد فاقت الإيرادات توقعات المحللين البالغة 3.3 مليار دولار.

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وبلغ إجمالي إيرادات "فايزر" 14.6 مليار دولار خلال الربع الأول، لتتجاوز التوقعات البالغة 13.5 مليار دولار.

ورفعت الشركة توقعاتها لمبيعات لقاح كوفيد19 خلال العام الحالي بـ70% إلى 26 مليار دولار، وذلك مع تزايد الطلب على اللقاحات عالميا وتوقعات حصولها على موافقة السلطات الأميركية على استخدام اللقاح بشكل واسع خلال الشهر الحالي، حيث إنه مصرح للاستخدام في الولايات المتحدة في حالات الطوارئ فقط.

في المقابل، حققت شركة "أسترازينيكا" إيرادات بقيمة 275 مليون دولار من لقاح Covid-19 غير الربحي في الربع الأول، بينما ساعدت مبيعات أدوية السرطان والنمو في الأسواق الناشئة شركة الأدوية على تجاوز توقعات الأرباح والمبيعات.

وسجلت AstraZeneca إيرادات بلغت 7.3 مليار دولار، باستثناء المساهمة من اللقاح الذي طورته مع جامعة أكسفورد، بزيادة 15% على أساس سنوي، وجاءت أعلى من التوقعات البالغة 7 مليارات دولار.

وارتفعت الأرباح الأساسية للسهم بنسبة 55% إلى 1.63 دولار، متجاوزة متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 1.48 دولار. وبلغ الربح قبل الضرائب نحو 1.6 مليار دولار.

لكن التكاليف المتعلقة بإنتاج اللقاح تجاوزت الإيرادات في الربع الأول، مما أدى إلى تأثير سلبي وخسارة بعد الضرائب قدرها 40 مليون دولار.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي تكشف فيها الشركة عن أرقام مبيعات أحد اللقاحات الرائدة في العالم الذي تلقى ضربة بسبب المخاوف من وجود روابط بينه وبين جلطات دموية نادرة جدًا، كما دخلت الشركة في معركة قانونية مع الاتحاد الأوروبي بشأن نقص في التسليم.