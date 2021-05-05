إقرار استحواذ "أدنوك" الإماراتية على 15 محطة وقود في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم الأربعاء، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة أدنوك الدولية للتوزيع الإماراتية، وشركة مزايا الأولى السعودية.

وقالت الهيئة في تغريدة لها على موقع التواصل "تويتر"، إن التركز يتمثل في استحواذ شركة أدنوك الدولية للتوزيع على 15 محطة بالمنطقة الشرقية مملوكة لشركة مزايا الأولى.

مادة اعلانية

كانت شركة أدنوك للتوزيع، قد أعلنت بنهاية 2020، عن تنفيذ اتفاقية نهائية للاستحواذ على 15 محطة خدمة في السعودية، بقيمة 36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار).

وأكدت أدنوك للتوزيع التزامها استراتيجيتها الرامية لتوسعة أعمالها في السعودية، التي تُعد أكبر سوق لبيع الوقود بالتجزئة بين دول الخليج، متوقعة أن يحقق الاستحواذ المزيد من القيمة لصالح الشركة، نتيجة زيادة هوامش ربح الوقود والنهج المتكامل لإدارة منتجات وقود التجزئة وغير المتعلقة بالوقود.

وكانت أدنوك للتوزيع قد افتتحت أولى محطاتها بالسعودية في ديسمبر 2018، على طريق الرياض - الدمام السريع، وافتتحت محطتها الثانية في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء بعدها بوقت قصير، وبإتمام الصفقة الحالية يصبح إجمالي عدد محطاتها في السعودية 17 محطة.