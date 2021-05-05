.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إقرار استحواذ "أدنوك" الإماراتية على 15 محطة وقود في السعودية

أدنوك للتوزيع محطة وقود جيدة
محطة وقود تابعة لشركة أدنوك للتوزيع
أدنوك

إقرار استحواذ "أدنوك" الإماراتية على 15 محطة وقود في السعودية

الاستحواذ بقيمة 10 ملايين دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم الأربعاء، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة أدنوك الدولية للتوزيع الإماراتية، وشركة مزايا الأولى السعودية.

وقالت الهيئة في تغريدة لها على موقع التواصل "تويتر"، إن التركز يتمثل في استحواذ شركة أدنوك الدولية للتوزيع على 15 محطة بالمنطقة الشرقية مملوكة لشركة مزايا الأولى.

كانت شركة أدنوك للتوزيع، قد أعلنت بنهاية 2020، عن تنفيذ اتفاقية نهائية للاستحواذ على 15 محطة خدمة في السعودية، بقيمة 36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار).

الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض الاعتماد على الصين وغيرها اقتصاد اقتصاد أوروبا الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض الاعتماد على الصين وغيرها

وأكدت أدنوك للتوزيع التزامها استراتيجيتها الرامية لتوسعة أعمالها في السعودية، التي تُعد أكبر سوق لبيع الوقود بالتجزئة بين دول الخليج، متوقعة أن يحقق الاستحواذ المزيد من القيمة لصالح الشركة، نتيجة زيادة هوامش ربح الوقود والنهج المتكامل لإدارة منتجات وقود التجزئة وغير المتعلقة بالوقود.

وكانت أدنوك للتوزيع قد افتتحت أولى محطاتها بالسعودية في ديسمبر 2018، على طريق الرياض - الدمام السريع، وافتتحت محطتها الثانية في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء بعدها بوقت قصير، وبإتمام الصفقة الحالية يصبح إجمالي عدد محطاتها في السعودية 17 محطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
قبل أن تذهب
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
اكتشف المزيد