3 عوامل تتحول بـ"شاكر" للربحية في الربع الأول من 2021

تحولت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر" لتحقيق أرباح خلال الربع الأول من 2021 بنحو 4.54 مليون ريال، مقارنة بصافي خسائر نحو 3.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "شاكر" بنسبة 15.2% مقارنة بصافي ربح نحو 3.94 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أرجعت "شاكر" التحول إلى الربحية في الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، إلى 3 عوامل هي تحسن إيرادات الربع الأول البالغة 288.3 مليون ريال بنسبة 30.5% أو 67.3 مليون ريال، مقارنة بإيرادات الربع الأول من العام الماضي والبالغة 221 مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل بنسبة 48.3% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

بالإضافة إلى تحسن حصة الأرباح المصاحبة للفترة الحالية بمقدار 1.3 مليون ريال، لتصل إلى 10.3 مليون ريال، مقارنة بـ 9.0 مليون ريال تم تسجيلها في الربع الأول لعام 2020.

وذكرت الشركة إن الخسائر المتراكمة بلغت 131.89 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام 2021، تعادل نسبة 20.9% من رأس المال البالغ 630 مليون ريال.

وقالت "شاكر" إنها ستبدأ الآن بتنفيذ استراتيجيتها الجديدة حتى العام 2023، والتي تهدف إلى تنمية أعمالها التجارية لتصبح الخيار المفضل لدى العملاء والشريك المثالي للعلامات التجارية في قطاع التكييف والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الاستراتيجية تبعاً لنجاح برنامج التحول الاستراتيجي، الذي اكتمل في العام 2020 وشهد تحقيق شاكر للأرباح لأول مرة منذ العام 2016.

وأضافت أنها ستعمل على تعزيز محفظتها الواسعة من الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف، للاستفادة من الفرص الناشئة في السوق، فمن المتوقع أن ينمو سوق التكييف في السعودية بنسبة 2% في العامين المقبلين، مدعوماً ببرامج كفاءة الطاقة الحكومية، التي تتضمن مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة التابعة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة ("SEEC")، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) التابعة للحكومة السعودية.

كما توفر المشاريع الضخمة مثل "نيوم" و"البحر الأحمر" فرصاً كبيرة أيضاً.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نمو سوق الأجهزة المنزلية بنسبة 3% في السنوات الثلاث المقبلة مدفوعاً بطلب المستهلكين على المنتجات الموفرة للطاقة، وزيادة الدخل المتاح مع دخول المزيد من النساء إلى سوق العمل، إلى جانب مجموعة قوية من مشاريع الإسكان التي تدعمها الحكومة السعودية.