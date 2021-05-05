500 سيجارة.. نصيب كل مصري من سوق التدخين في 9 أشهر

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، تمكنت من بيع نحو 50.8 مليار سيجارة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي. ووفق هذه البيانات يبلغ نصيب كل مصري ومصرية نحو 500 سيجارة خلال فترة الـ 9 أشهر.

ووفق نتائج الأعمال، حققت "إيسترن كومباني" إيرادات شاملة ضرائب القيمة المضافة، بلغت نحو 48.5 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 42.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، محققة زيادة نسبتها 14.11%.

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كما سجلت الشركة زيادة في أحجام المبيعات المحلية من ماركات الشركة الرئيسية بمقدار 4.7% لتسجل 50.8 مليار سيجار مقارنة بنحو 47.2 مليار سيجارة خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما سجلت الشركة، صافي إيراد عن الفترة بمقدار 12.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 11.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة بلغت نحو 7%. فيما سجل مجمل الربح نحو 5.14 مليار جنيه عن فترة الـ 9 أشهر المنتهية في 31 مارس الماضي، بزيادة سنوية نسبتها 11%.

وبلغت نسبة هامش مجمل الربح عن الفترة 42%، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17%، على أساس 9 أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي لتصل إلى 4.49 مليار جنيه.

وسجلت الشركة الشرقية للدخان صافي ربح قدره 3.89 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 24% عن الأرقام المحققة خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، ليتجاوز صافي ربح التسعة أشهر من العام المالي الجاري ما تم تحقيقه خلال الـ12 شهرا الكاملة من العام السابق وبزيادة نسبتها 2.5%.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 21% ما يعادل أكثر من 25 مليون مصري في قائمة المدخنين. فيما كشفت بيانات سابقة أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول يحرص سكانها على التدخين بكل أنواعه، حيث وصل استهلاك المصريين للسجائر يوميا خلال العام المالي 2017 / 2018 إلى 280 مليون سيجارة، تكلفتها 73 مليار جنيه، بينما بلغ استهلاك "تبغ المعسل" إلى 50 ألف طن سنويا بقيمة 3 مليارات جنيه.

وتشير البيانات، إلى أن المتوسط العام لإنفاق الأسرة المصرية على الدخان يبلغ نحو 1724.9 جنيه سنويا، أي ما يمثل 4.7% من إجمالي الإنفاق السنوي، البالغ 36700 جنيه للأسرة.

فيما تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن 21% من إجمالي عدد سكان مصر من المدخنين، أي ما يعادل أكثر من 25 مليون مدخن، يضاف إليهم 23% من السكان مدخن سلبي.