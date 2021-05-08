.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اتفاق أوروبي مع فايزر لتوريد 1.8 مليار جرعة.. وفرنسا تدعو لرفع قيود اللقاحات

A healthcare worker holds a vial of the Pfizer-BioNTech coronavirus disease (COVID-19) vaccine at Rafik Hariri University Hospital, in Beirut, Lebanon, on February 14, 2021. (Reuters)
لقاح فايزر
لقاح كورونا

اتفاق أوروبي مع فايزر لتوريد 1.8 مليار جرعة.. وفرنسا تدعو لرفع قيود اللقاحات

فايزر وشريكتها الألمانية تستهدفان إنتاج 4 مليارات جرعة من اللقاح العام المقبل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقعت المفوضية الأوروبية اتفاقا مع فايزر لتوريد 1.8 مليار جرعة من لقاح كورونا، في وقت دعا فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة لوقف القيود المفروضة على لقاح كورونا ومكونات تصنيعه.

وقدمت شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك طلبا للحصول على الموافقة الكاملة من الحكومة الأميركية على لقاحهما لكوفيد-19.

وتستهدف الشركتان إنتاج 4 مليارات جرعة من اللقاح العام القادم معظمها للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

ويمكن أن تساعد الموافقة الكاملة على اللقاح، الذي وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على الاستخدام الطارئ له، في الحد من التردد في استخدامه في الولايات المتحدة والدول الأخرى الغنية.

الصاروخ الصيني يثير التفاعل بين قلق وسخرية على وسائل التواصل العربية ميديا الصاروخ الصيني يثير التفاعل بين قلق وسخرية على وسائل التواصل

وأشارت فايزر أيضا إلى التوقعات الجديدة بزيادة الإنتاج باعتبارها دليلا على قدرتها وعزمها على خدمة الدول الأكثر فقرا التي حصلت على القليل جدا من لقاحها حتى الآن.

وفي رسالة إلى العاملين في فايزر، تم نشرها، قال الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا، إن الشركة لديها صفقات بالفعل أو تجري محادثات مع دول لتوريد 2.7 مليار جرعة من اللقاح هذا العام، من المتوقع أن تذهب نسبة 40% منها إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقالت فايزر وبيونتك إن إدارة الغذاء والدواء ستحدد موعدا لاتخاذ قرار بمجرد قبول الطلب رسميا لدراسته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لنوم عميق وهادئ.. عليك بـ5 أطعمة لنوم عميق وهادئ.. عليك بـ5 أطعمة
العالم يحبس أنفاسه.. أين سيقع الصاروخ الصيني الشارد؟ العالم يحبس أنفاسه.. أين سيقع الصاروخ الصيني الشارد؟
الأكثر قراءة
من هنا يمكنك تتبع مسار الصاروخ الصيني الشارد الذي يحبس أنفاس البشرية من هنا يمكنك تتبع مسار الصاروخ الصيني الشارد الذي يحبس أنفاس البشرية
مركز أبحاث أميركي يتنبأ بمكان سقوط صاروخ الصين الشارد مركز أبحاث أميركي يتنبأ بمكان سقوط صاروخ الصين الشارد
البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر فوق مصر بهذا التوقيت البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر فوق مصر بهذا التوقيت
السعودية تستعد لاستقبال السياح الأجانب بدءا من 17 مايو السعودية تستعد لاستقبال السياح الأجانب بدءا من 17 مايو
كوب واحد منه يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب! كوب واحد منه يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب!
جريمة بشعة بمصر.. صاحب مخبز يذبح زوجته وأطفاله الـ6 ويحاول الانتحار جريمة بشعة بمصر.. صاحب مخبز يذبح زوجته وأطفاله الـ6 ويحاول الانتحار
قبل أن تذهب
مبادرة لتوزيع وجبات الإفطار على المنازل والسيارات في الرياض وجدة والدمام
مبادرة لتوزيع وجبات الإفطار على المنازل والسيارات في الرياض وجدة والدمام
اكتشف المزيد