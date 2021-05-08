.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية.. إلزام وكلاء السيارات برقم مجاني لخدمات العملاء

وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية
شركات

السعودية.. إلزام وكلاء السيارات برقم مجاني لخدمات العملاء

تشمل المرحلة الثانية التي سيُعلن عنها لاحقا بقية الأنشطة التجارية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ألزمت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك.

يأتي ذلك حرصاً من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما تأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من مبادرة وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك.

ويتركز هذا التوجه خصوصا على الخدمات المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات ما بعد البيع، على أن تشمل المرحلة الثانية التي سيُعلن عنها لاحقا بقية الأنشطة التجارية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي
أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: "كيرة والجن" حقق حلماً من أحلام عمري
الأكثر قراءة
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
بـ بـ"قلب مكسور".. إيلون ماسك يضرب بيتكوين مجدداً
كيف عثر مواطن مصري على قطعة أثرية فرعونية؟ كيف عثر مواطن مصري على قطعة أثرية فرعونية؟
شاهد.. ممثل الإخوان بحكومة إسرائيل يدافع عن محمد مرسي شاهد.. ممثل الإخوان بحكومة إسرائيل يدافع عن محمد مرسي
بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل
إعلان إثيوبيا عدم تنفيذ الملء الثاني كاملاً.. مناورة أم تراجع؟ إعلان إثيوبيا عدم تنفيذ الملء الثاني كاملاً.. مناورة أم تراجع؟
قبل أن تذهب
نتنياهو يهاجم الائتلاف الحاكم: لا أحد في إسرائيل سيصوت لبينيت
نتنياهو يهاجم الائتلاف الحاكم: لا أحد في إسرائيل سيصوت لبينيت
اكتشف المزيد