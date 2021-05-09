أرباح الأندلس العقارية الفصلية ترتفع 55% إلى 19 مليون ريال 

أعلنت شركة الأندلس العقارية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 54.9%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح ارتفع إلى 18.96 مليون ريال، مقابل 12.24 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وارتفعت إيرادات الشركة بـ 20.5% إلى 50.54 مليون ريال، مقابل 41.94 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى:

- ارتفاع مجمل الربح نتيجة ارتفاع إجمالي الايرادات مدعومة بارتفاع إيرادات قطاعي المكاتب والتجزئة، هذا بالإضافة الى انخفاض تكلفة الإيرادات.

- ارتفاع الربح التشغيلي خلال الربع الحالي نتيجة ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة، وارتفاع الايرادات الأخرى، بالإضافة الى انخفاض مصاريف التسويق.

وأوضحت الشركة أن جميع ما سبق أدى الى ارتفاع صافي الربح برغم ارتفاع تكاليف التمويل والزكاة الشرعية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل.