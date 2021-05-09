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أرباح "التعاونية" تتراجع 5% في الربع الأول إلى 81 مليون ريال

التعاونية للتأمين مناسبة
الشركة التعاونية للتأمين "التعاونية"
سوق السعودية

أرباح "التعاونية" تتراجع 5% في الربع الأول إلى 81 مليون ريال

مقارنة بنحو 85.06 مليون ريال أرباح الربع المماثل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح الشركة التعاونية للتأمين "التعاونية"، بنسبة 4.99% في الربع الأول من 2021، لتسجل نحو 80.8 مليون ريال، قبل الضرائب، مقارنة بنحو 85.06 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "التعاونية" بنسبة 23.4% في الربع الأول من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 105.49 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، يعود إلى تحقيق صافي دخل اكتتاب قدره 152.073 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 193.763 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق أي بانخفاض قدره 21.52%.

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وأضافت الشركة أن نتائج العمليات التشغيلية حققت فائض تشغيلي بلغ 3.82 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 31.99 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

كان صافي أرباح الشركة التعاونية للتأمين "التعاونية" قد ارتفع قبل الزكاة بنسبة 27.9% خلال العام 2020، ليصل إلى 514.16 مليون ريال، مقارنة بنحو 402.17 مليون ريال في 2019.

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