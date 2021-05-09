أرباح "بن داود" تهبط 51%.. وخطط لافتتاح 10 متاجر في الرياض

انخفضت أرباح شركة "بن داود القابضة" بنسبة 51% إلى 62.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2021، مقارنة بـ126.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة السبب في انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى الزيادة الكبيرة في شراء المؤن والمواد الغذائية وتخزينها أثناء فترة الإغلاق في العام السابق مع بداية جائحة كورونا.

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وكذلك انخفاض المبيعات في متاجر الحرمين الشريفين التي تم إغلاقها في أواخر الربع الأول من عام 2020، إلى جانب إيقاف جميع مراحل التعليم الحضوري وتحولها إلى التعليم عن بعد.

وكذلك غياب الحملات الترويجية والمهرجانات الغذائية من أجل قيود التباعد المجتمعي لمكافحة الجائحة.

هذا وانخفض إجمالي الربح للربع الأول من عام 2021 مقارنة بإجمالي ربح الربع الأول لعام 2020 البالغ 452.4 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض المبيعات.

جاء ذلك على الرغم من انخفاض المصاريف حيث بلغت مصاريف التشغيل في الربع الأول من عام 2021 إجمالي 288.6 مليون ريال سعودي مقابل 303.8 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2020، ويرجع الانخفاض في مصاريف الربع الحالي إلى تقليص المصاريف المتعلقة بجائحة كورونا.

وفي سياق متصل، قررت شركة أسواق بن داود التجارية وھي شركة تابعة لشركة بن داود القابضة، البدء في خطة عمل لافتتاح متاجر لها في منطقة الرياض لأول مرة.

وعلى ضوئه تخطط بن داود لافتتاح 10 متاجر جديدة بمنطقة الرياض خلال الفترة 2022 – 2027 على مدى 5 سنوات.

من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة عند البدء في التشغيل التجاري و ستقوم الشركة بالإعلان عن الأثر المالي في وقته.