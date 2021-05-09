.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نمو أرباح تبريد في الربع الأول 4% إلى 85.5 مليون درهم

شركة تبريد
شركة تبريد
سوق أبوظبي

نمو أرباح تبريد في الربع الأول 4% إلى 85.5 مليون درهم

ارتفعت الإيرادات الفصلية لتصل إلى 357.55 مليون درهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجلت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، "تبريد"، أرباحاً صافية خلال الربع الأول 2021 "العائد إلى حملة أسهم الشركة الأم" بنحو 85.5 مليون درهم، بنمو 4% مقارنة مع 82.22 مليون درهم في الربع الأول 2020.

كما ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول 2021 لتصل إلى 357.55 مليون درهم، من 294.36 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2020.

وصعد إجمالي الربح إلى 187.97 مليون درهم مقارنة مع 163.2 مليون درهم، على الرغم من ارتفاع التكاليف إلى 169.6 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد