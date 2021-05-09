دانة غاز للعربية: ارتفاع متوقع لأسعار المنتجات النفطية 40%

توقع رئيس علاقات المستثمرين في شركة دانة غاز محمد المبيضين، ارتفاع أسعار المنتجات النفطية بـ 40% خلال الربع الثاني من العام الحالي في حال بقاء أسعار الخام عند المستويات الحالية.

وأضاف المبيضين، في مقابلة مع "العربية" أن أثر ارتفاع النفط سيكون أكبر على نتائج الشركة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق، والذي عزز نتائج الشركة، وزاد الإنتاج الكلي 9% وزاد إنتاج الغاز 12% في الربع الأول 2021، بجانب انخفاض تكلفة الدين.

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أعلنت دانة غاز عن ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 41% في الربع الأول من عام 2021 ليبلغ 24 مليون دولار مقارنة بـ 17 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2020.

ويأتي هذا الارتفاع مع تحسن الإيرادات المتحققة نتيجة لارتفاع الإنتاج في إقليم كردستان العراق، وانخفاض تكاليف التمويل بفعل انخفاض مديونية الشركة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وبلغت إيرادات الشركة 106 ملايين دولار (389 مليون درهم) بارتفاع 2% عن إيرادات الربع الأول من عام 2020 التي بلغت آنذاك 104 ملايين دولار (382 مليون درهم). ويُعزى هذا التحسّن بشكل رئيسي إلى ارتفاع إنتاج الشركة بنسبة 9% في إقليم كردستان العراق.

وبلغ متوسّط أسعار البيع المحققة 44 دولاراً لبرميل المكثفات و33 دولاراً لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال مقارنة بـ 41 دولاراً و30 دولاراً على التوالي في الربع الأول من 2020.

الإنتاج

ارتفع متوسط إنتاج المجموعة في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2% ليصل إلى 64,900 برميل نفط مكافئ يومياً مقارنة بـ 63,650 برميلاً للفترة نفسها من عام 2020.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة لزيادة إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق بنسبة 9%، فقد كان لمشروع توسعة محطة خورمور الذي اكتمل في شهر يوليو من العام الماضي أثر إيجابي في إنتاج الشركة في الربع الرابع من عام 2020 والربع الأول من هذا العام والذي ارتفع فيه إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق من 32,400 إلى 35,300 برميل نفط مكافئ يومياً. وعلى الرغم من تراجع الإنتاج في مصر بواقع 5% ليصل إلى 29,050 برميل نفط مكافئ، إلا أن إنتاج الشركة في الإقليم قد عوَّض هذا التراجع، وفقا لجريدة الخليج.

السيولة

بلغت السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة 149 مليون دولار (546 مليون درهم) في نهاية الربع الأول، ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 38% مقارنة بـ 108 ملايين دولار (396 مليون درهم) في نهاية 2020.

ووافق مساهمو الشركة، في اجتماع جمعيتها العمومية المنعقد بتاريخ 28 إبريل 2021، على توزيع أرباح نقدية للسنة الرابعة على التوالي بواقع 5.5 فلس للسهم، وسيتم دفعها في شهر مايو.