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أرباح "ذيب للسيارات" تتراجع 24% إلى 26 مليون ريال بالربع الأول

ذيب لتأجير السيارات
فرع تابع لشركة ذيب لتأجير السيارات
سوق السعودية

أرباح "ذيب للسيارات" تتراجع 24% إلى 26 مليون ريال بالربع الأول

مقارنة بنحو 34.06 مليون ريال أرباح الربع المماثل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ذيب لتأجير السيارات "ذيب"، تراجع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 23.7% في الربع الأول من العام 2021، لتسجل 25.97 مليون ريال، مقارنة بنحو 34.06 مليون ريال أرباح الربع الأول من العام 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الربح في الربع الأول من 2021، بنسبة 21.5% مقارنة بنحو 21.37 مليون ريال أرباح في الربع الرابع من 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من العام 2021 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2020، يعود إلى انخفاض إيرادات التأجير قصير الأجل بسبب اتخاذ الجهات المسؤولة في المملكة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأضافت أنه في الفترة المماثلة من العام السابق لم يكن للفيروس ذات الأثر حيث بدأ انتشاره من أواخر شهر مارس من العام 2020.

وأوضحت ذيب لتأجير السيارات أن هذه الإجراءات الاحترازية أدت إلى تقييد أعمال الشركة فى فروع التأجير قصير الأجل (مطارات - مدن).

وأشارت إلى أن انخفاض إيرادات التأجير قصير الأجل قابله جزئيا ارتفاع في إيرادات التأجير طويل الأجل للربع الأول من العام 2021 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى.

كان صافي أرباح شركة ذيب لتأجير السيارات، قد تراجع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 45.5% خلال العام 2020، ليسجل نحو 63.25 مليون ريال، مقابل 116.03 مليون ريال في العام 2019.

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