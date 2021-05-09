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ارتفاع أرباح "المواساة" الفصلية 36% لـ 147 مليون ريال

المواساة
المواساة
شركات

ارتفاع أرباح "المواساة" الفصلية 36% لـ 147 مليون ريال

شركة المواساة للخدمات الطبية: زيادة إيرادات الربع الأول 2021 بنسبة 8%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأرباح الفصلية الصافية لشركة المواساة للخدمات الطبية، بنسبة 36% إلى 147 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 108 مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول" الإلكتروني اليوم الأحد، أسباب هذا الارتفاع إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة بنمو نسبته 8% نتيجة عوامل عدة أبرزها التالي:

- مواصلة تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة.

- تحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة.

- الاستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة.

- الانخفاض في بعض من بنود مصروفات البيع والتوزيع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

- انخفاض التكلفة التمويلية نظراً لتناقص رصيد القروض بقيمة الأقساط المسددة خلال الفترة فضلاً عن انخفاض تكلفة الإقراض.

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