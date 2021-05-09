السعودية للخدمات الأرضية تقلص خسائرها الفصلية بـ 68% إلى 16.7 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2021، مقلصة في خسائرها بنسبة 67.6%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي خسائرها بلغت 16.69 مليون ريال، مقابل 51.54 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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يأتي ذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 27.2٪. ونتج الانخفاض في صافي الخسارة بشكل أساسي من تخفيض التكاليف الناتجة عن العديد من المبادرات التي اتخذتها الشركة والتي تهدف إلى زيادة كفاءة التشغيل وتقليل تأثير الجائحة على ربحية الشركة وضمان استمراريتها وقدرتها التنافسية بالإضافة إلى الدعم المقدم من برنامج ساند مما أدى إلى تقليل التكلفة بمبلغ 89.6 مليون ريال للربع الحالي والذي ساهم في انخفاض الخسائر لتصل إلى 16.7 مليون ريال (من الخسائر التي قدرت بـ 106.3 مليون ريال في غياب هذه المبادرات).

علاوة على ذلك ، أدى التحسن المستمر للعمليات التشغيلية إلى تقليل الخسائر في قيمة الذمم المدينة التجارية وتقليل الخسائر من الاستثمار في حقوق الملكية بمبلغ 45 مليون ريال سعودي و 16 مليون ريال على التوالي. كما سجلت الشركة زيادة في الإيرادات الأخرى والمكاسب من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمقدار 4 ملايين ريال و 26.5 مليون ريال على التوالي.

وبالإضافة إلى مبادرات خفض التكلفة، اتخذت الشركة مبادرات معينة مثل زيادة المبيعات من خلال توفير خدمات التطهير للطائرات بالإضافة إلى خدمات أخرى ساهمت أيضًا في الحد من تأثير الجائحة على ربحية الشركة.