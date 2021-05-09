.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية للخدمات الأرضية تقلص خسائرها الفصلية بـ 68% إلى 16.7 مليون ريال

السعودية للخدمات الأرضية
السعودية للخدمات الأرضية
سوق السعودية

السعودية للخدمات الأرضية تقلص خسائرها الفصلية بـ 68% إلى 16.7 مليون ريال

مقابل 51.54 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2021، مقلصة في خسائرها بنسبة 67.6%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي خسائرها بلغت 16.69 مليون ريال، مقابل 51.54 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يأتي ذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 27.2٪. ونتج الانخفاض في صافي الخسارة بشكل أساسي من تخفيض التكاليف الناتجة عن العديد من المبادرات التي اتخذتها الشركة والتي تهدف إلى زيادة كفاءة التشغيل وتقليل تأثير الجائحة على ربحية الشركة وضمان استمراريتها وقدرتها التنافسية بالإضافة إلى الدعم المقدم من برنامج ساند مما أدى إلى تقليل التكلفة بمبلغ 89.6 مليون ريال للربع الحالي والذي ساهم في انخفاض الخسائر لتصل إلى 16.7 مليون ريال (من الخسائر التي قدرت بـ 106.3 مليون ريال في غياب هذه المبادرات).

علاوة على ذلك ، أدى التحسن المستمر للعمليات التشغيلية إلى تقليل الخسائر في قيمة الذمم المدينة التجارية وتقليل الخسائر من الاستثمار في حقوق الملكية بمبلغ 45 مليون ريال سعودي و 16 مليون ريال على التوالي. كما سجلت الشركة زيادة في الإيرادات الأخرى والمكاسب من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمقدار 4 ملايين ريال و 26.5 مليون ريال على التوالي.

وبالإضافة إلى مبادرات خفض التكلفة، اتخذت الشركة مبادرات معينة مثل زيادة المبيعات من خلال توفير خدمات التطهير للطائرات بالإضافة إلى خدمات أخرى ساهمت أيضًا في الحد من تأثير الجائحة على ربحية الشركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد