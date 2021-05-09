.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المركزي الإماراتي: هذه الفئات لا يمكنها الاقتراض من البنوك المتخصصة

المصرف‭ ‬المركزي الإماراتي‭
المصرف‭ ‬المركزي الإماراتي‭
بنوك الإمارات

المركزي الإماراتي: هذه الفئات لا يمكنها الاقتراض من البنوك المتخصصة

سمح للموظفين في هذه البنوك بأخذ تمويلات حتى 20 ضعف الراتب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المصرف المركزي الإماراتي إنه لا يجوز لأعضاء مجالس إدارات البنوك المتخصصة والمساهمين الرئيسين وشركاتهم التابعة، وكذلك المدققون الخارجيون والمستشارون والمحامون، أخذ أي تمويلات أو قروض أو تسهيلات ائتمانية، فيما سمح للموظفين في هذه البنوك بأخذ تمويلات حتى 20 ضعف الراتب، وبما لا يزيد نسبة إجمالي ما يتقاضونه على 2% من إجمالي الأموال الرأسمالية.

ومنع المصرف المركزي البنك المتخصص أيضاً من إقراض جهة واحدة أو فرد واحد نسبة 5% أو أكثر من رأسماله، معداً ذلك "تركزاً ائتمانياً" لا يتناسب مع سياسة مراعاة المخاطر في النظام المصرفي بوجه عام.

وبيّن المركزي في نظام البنوك المتخصصة الذي أصدره أخيراً: "تعد تسهيلات البنك المتخصص الائتمانية الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة، تركزاً ائتمانياً إذا بلغت قيمتها ما يعادل أو يتجاوز 5% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص، البالغة 300 مليون درهم"، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد