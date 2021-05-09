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تابعة لـ "المراعي" ترفع حصتها في "الحديثة للمواد الغذائية" إلى 75%

المراعي
المراعي
سوق السعودية

تابعة لـ "المراعي" ترفع حصتها في "الحديثة للمواد الغذائية" إلى 75%

استحوذت على 15% من أسهم الشركة بقيمة 150 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المراعي، اليوم الأحد، عن استحواذ إحدى شركاتها التابعة على حصة إضافية في الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية.

وقالت الشركة في بيان، إن إحدى شركاتها التابعة وهي شركة المخابز الغربية أكملت الاستحواذ على حصة إضافية نسبتها 15% مملوكة لشركة العليان المالية المحدودة، في الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية (شركة تابعة)، بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون ريال، لتصبح نسبة ملكية حصص شركة المخابز الغربية بعد هذا الاستحواذ 75% من رأس مال الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية.

وتقوم الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية بتصنيع وبيع منتجات المخبوزات طويلة الأجل بالعلامة التجارية "سفن دايز".

وتم تمويل الاستحواذ بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية لشركة المراعي، وسوف ينعكس الأثر المالي في النتائج المالية لهذا الربع.

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