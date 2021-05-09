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تراجع أرباح إعمار مولز الفصلية 16% لـ 318 مليون درهم

إعمار مولز
دبي مول
إعمار

تراجع أرباح إعمار مولز الفصلية 16% لـ 318 مليون درهم

بسبب تراجع إيرادات التأجير بالربع الأول 2021 بنسبة 10% لتصل إلى 900 مليون درهم

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دبي - العربية.نت

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صدرت نتائج شركة إعمار مولز بعد إغلاق سوق دبي المالي حيث تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار مولز بنسبة 16% لتصل إلى 318 مليون درهم.

وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى تراجع إيرادات التأجير الفصلية بنسبة 10% لتصل إلى 900 مليون درهم.

كما تراجعت المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 21% لتصل إلى 166 مليون درهم.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي اليوم الأحد إلى انخفاض هامش الربح إلى 72% مقابل 74.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود ذلك إلى ارتفاع مصاريف الإستهلاك بنسبة 3% لتصل إلى 119 مليون درهم ،مقارنة بـ 115 مليون درهم خلال نفس الربع من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 7% لتصل إلى 46 مليون درهم مقابل 43 مليون درهم خلال الربع المماثل من عام 2020.

يذكر أن أرباح الشركة كانت تراجعت إلى 704 ملايين درهم نهاية عام 2020، مقارنة مع 2.28 مليار درهم خلال 2019.

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