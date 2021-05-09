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تراجع أرباح "العربية للطيران" الفصلية 52% لـ 34 مليون درهم

أرباح العربية للطيران
العربية للطيران
طيران

تراجع أرباح "العربية للطيران" الفصلية 52% لـ 34 مليون درهم

انخفاض إيرادات الشركة خلال الربع الأول 2021 بنسبة 37%

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دبي - العربية.نت

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تراجعت الأرباح الفصلية الصافية لشركة العربية للطيران، بنسبة 52% إلى 34 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 71 مليون درهم في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 572 مليون درهم، بانخفاض نسبته 37% مقارنة بإيرادات الفترة المناظرة من العام الماضي.

ونقلت "العربية للطيران" على متن أسطولها أكثر من 1.3 مليون مسافر في الربع الأول 2021 عبر مراكز عملياتها الخمس، وحافظ معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) على نسبته المرتفعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021 مسجلاً معدل 77%.

ونجحت "العربية للطيران" في تسجيل الارباح الصافية خلال الربع الاول بالرغم من استمرار تداعيات تفشي وباء "كوفيد-19" وتأثيره على ربحية قطاع الطيران حول العالم.

ووفقًا لمنظمة أياتا ، انخفضت حركة المسافرين الدولية بأكثر من 80% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بحركة السفر قبل كوفيد-19 مع تشديد قيود السفر في مواجهة المخاوف المستمرة من انتشار فيروس كورونا.

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