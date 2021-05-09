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تراجع أرباح تْشب العربية للتأمين الفصلية لـ2.2 مليون ريال

تْشب للتأمين
شركة تْشب العربية للتأمين
سوق السعودية

تراجع أرباح تْشب العربية للتأمين الفصلية لـ2.2 مليون ريال

انخفضت الأرباح بنسبة 70% مقابل تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 8.2 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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حققت شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني السعودية أرباحا فصلية في الربع الأول من 2021، بلغت 2.24 مليون ريال، مقابل 3.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام السابق، بتراجع 28.1%.

كما انخفضت الأرباح بنسبة 70%، مقابل تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 8.2 مليون ريال.

وأرجعت تشب انخفاض صافي الأرباح قبل الزكاة والضريبة إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة والتغير في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، والانخفاض في إيرادات عمولات إعادة التأمين وإلى الارتفاع في المصاريف الإدارية العمومية.

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