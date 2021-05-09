تراجع أرباح زين الكويت الفصلية 6% لـ 45 مليون دينار

أفادت مجموعة زين للاتصالات في الكويت أنها حققت أرباحاً صافية بقيمة 45 مليون دينار بربحية 10 فلوس للسهم خلال الربع الأول من 2021.

وتعكس هذه النتائج تراجعا بنسبة 6% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

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وناقش مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة "زين" البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت "زين" في بيان للبورصة الكويتية، الخميس الماضي، إن مجلس الإدارة سيعقد الاجتماع الأحد لمناقشة البيانات الفصلية.

كانت أرباح "زين" تراجعت 14.7% في العام الماضي؛ لتصل إلى 185.15 مليون دينار، مقابل 216.93 مليون دينار أرباحاً عام 2019.

وأقرت عمومية الشركة في منتصف مارس الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2020 بنسبة 33% من رأس المال بواقع 33 فلساً للسهم، وبقيمة إجمالية تُقدر بنحو 142.79 مليون دينار.