تراجع أرباح زين الكويت الفصلية 6% لـ 45 مليون دينار
الشركة كانت وزعت أرباح نقدية 33% عن عام 2020
أفادت مجموعة زين للاتصالات في الكويت أنها حققت أرباحاً صافية بقيمة 45 مليون دينار بربحية 10 فلوس للسهم خلال الربع الأول من 2021.
وتعكس هذه النتائج تراجعا بنسبة 6% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وناقش مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة "زين" البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.
وقالت "زين" في بيان للبورصة الكويتية، الخميس الماضي، إن مجلس الإدارة سيعقد الاجتماع الأحد لمناقشة البيانات الفصلية.
كانت أرباح "زين" تراجعت 14.7% في العام الماضي؛ لتصل إلى 185.15 مليون دينار، مقابل 216.93 مليون دينار أرباحاً عام 2019.
وأقرت عمومية الشركة في منتصف مارس الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2020 بنسبة 33% من رأس المال بواقع 33 فلساً للسهم، وبقيمة إجمالية تُقدر بنحو 142.79 مليون دينار.