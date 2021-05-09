.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خسائر "أنعام القابضة" تتفاقم 455% في الربع الأول

مجموعة أنعام القابضة
شعار مجموعة أنعام الدولية القابضة
سوق السعودية

خسائر "أنعام القابضة" تتفاقم 455% في الربع الأول

مقارنة بخسائر نحو 498 ألف ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت خسائر مجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة" بنسبة 455.58% في الربع الأول من العام 2021، لتسجل 2.72 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 498 ألف ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر "أنعام القابضة" بنسبة 42.1% في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 4.69 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب ارتفاع الخسارة للربع الأول من 2021 مقارنة بخسائر الربع المماثل من العام 2020 يعود إلى انخفاض الربح التشغيلي نتيجة انخفاض الإيرادات والمبيعات للربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام 2020 بنسبة 40% وذلك نتيجة انخفاض مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 100%مما أدى إلى انخفاض تكاليف المبيعات بنسبة 35%.

"بنك الجزيرة" يعتزم السداد المبكر لصكوكه بـ2 مليار ريال شركات بنوك السعودية "بنك الجزيرة" يعتزم السداد المبكر لصكوكه بـ2 مليار ريال

وأضافت "أنعام القابضة" أن ارتفاع صافي الخسارة التشغيلية جاء نتيجة ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 70% نتيجة ارتفاع إهلاكات الموجودات الثابتة وارتفاع تكاليف العاملين.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 18.77 مليون ريال، تمثل نسبة 17.88% من رأس المال البالغ 105 ملايين ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد