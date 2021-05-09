خسائر "أنعام القابضة" تتفاقم 455% في الربع الأول

ارتفعت خسائر مجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة" بنسبة 455.58% في الربع الأول من العام 2021، لتسجل 2.72 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 498 ألف ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر "أنعام القابضة" بنسبة 42.1% في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 4.69 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب ارتفاع الخسارة للربع الأول من 2021 مقارنة بخسائر الربع المماثل من العام 2020 يعود إلى انخفاض الربح التشغيلي نتيجة انخفاض الإيرادات والمبيعات للربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام 2020 بنسبة 40% وذلك نتيجة انخفاض مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 100%مما أدى إلى انخفاض تكاليف المبيعات بنسبة 35%.

وأضافت "أنعام القابضة" أن ارتفاع صافي الخسارة التشغيلية جاء نتيجة ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 70% نتيجة ارتفاع إهلاكات الموجودات الثابتة وارتفاع تكاليف العاملين.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 18.77 مليون ريال، تمثل نسبة 17.88% من رأس المال البالغ 105 ملايين ريال.