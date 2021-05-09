خسائر "مدينة المعرفة" تتراجع إلى 4.7 مليون ريال في الربع الأول 

تراجعت خسائر شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بنسبة 29.6% في الربع الأول من 2021، لتسجل 4.76 مليون ريال، مقارنة بنحو 6.76 مليون ريال خسائر الربع الأول من العام 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 35.5% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 3.51 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، قالت "مدينة المعرفة"، إن انخفاض الخسائر في الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة الإيرادات.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 6.2% في الربع الأول من 2021، لتصل إلى 24.6 مليون ريال، مقارنة بإيرادات نحو 23.19 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 299.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2021، تعادل نسبة 8.82% من رأس المال البالغ 3.393 مليار ريال.

كانت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية قد تحولت إلى تحقيق خسائر نحو 25.7 مليون ريال في العام 2020، مقارنة بصافي ربح نحو 18.16 مليون ريال في 2019.